قالت مصادر من أوبك+ إن السعودية فتحت محادثات مع منتجي النفط المتحالفين معها حول تقديم موعد اجتماع أوبك+ المقبل من مارس إلى أوائل فيفيري بعد هبوط سريع في أسعار النفط أثار انزعاج الرياض.

وتهز مخاوف حيال التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا الذي انتشر في الصين الأسواق العالمية، مما ساعد في انخفاض سعر الخام إلى حوالي 58 دولارا للبرميل مقارنة مع أكثر من 65 دولارا للبرميل في 20 جانفي.

وقالت مصادر أوبك+ إنه لم يُتخذ قرار نهائي بشأن الموعد الجديد للاجتماع، ولم يحظ بعد بموافقة جميع أعضاء أوبك، إذ أن إيران مرشح محتمل لمعارضة هذه الخطوة.