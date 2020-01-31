ذكرت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الجمعة أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 213 بنهاية يوم الخميس بعد تأكيد 1982 حالة إصابة جديدة. وأفادت اللجنة في بيان بأن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة داخل الصين بلغ 9692 بنهاية يوم الخميس.

وكانت حصيلة سابقة تشير إلى وفاة 170 شخصا وإصابة 7711 بهذا الداء، مما يعكس المنحى التصاعدي لضحايا هذا الفيروس. وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 43 شخصا إضافيا في مقاطعة هوبي بوسط الصين، حسب السلطات الصحية المحلية، وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في الصين من جراء الفيروس إلى 213. كما سُجلت أكثر من 1200 إصابة إضافية بالفيروس في هوبي خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس أن فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين وانتشر في العديد من مناطق العالم يشكل "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، لكنها دعت إلى عدم الحد من الرحلات. وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس ادهانوم غيبرييسوس، إن "قلقنا الأكبر يكمن في إمكان انتشار الفيروس في بلدان حيث الأنظمة الصحية أكثر ضعفا".

ورغم انتشار الفيروس، أكد أن المنظمة "لا توصي بالحد من الرحلات وعمليات التبادل التجاري وحركة (الأفراد)، وهي تُعارض حتى فرض أي قيود على الرحلات" إلى الصين. وإثر هذه التطورات واصلت عدد من شركات الطيران من مختلف بلدان العالم تعليق رحلاتها من وإلى الصين بسبب تفشي الفيروس.