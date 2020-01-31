تدخلت مصالح الحماية المدنية أمس الخميس بالشلف لإجلاء جثة شخص أرداه القطار قتيلا، حسبما علم لدى خلية الإعلام والاتصال بذات المصالح.

وأوضح ذات المصدر، أن هذا الحادث وقع بحدود الساعة السادسة مساء بحي السلام (وسط مدينة الشلف)، على إثر دهس قطار كوراديا القادم من وهران باتجاه الجزائر العاصمة لشخص يبلغ من العمر 42 سنة مما أدى إلى وفاته في عين المكان. واستنادا لذات المصدر فقد تم إجلاء جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى "أولاد محمد" فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.