قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من 31 يناير وحتى 29 أفريل 2020، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التونسية.

وكان الرئيس التونسي قرر إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر واحد ابتداء من يوم 1 يناير الجاري تنتهي اليوم الجمعة.

يذكر أنه تم التجديد دون انقطاع لحالة الطوارئ بتونس منذ 24 نوفمبر 2015 على إثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة و قتل 13 أمنيا فضلا عن إصابة 16 آخرين.