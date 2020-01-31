أيدت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، اتفاق الانسحاب الذي جرى التوصل إليه في أكتوبر بعد أكثر من ثلاث سنوات من المفاوضات الصعبة.

وأصبح خروج بريطانيا من الاتحاد ساريا بشكل نهائي اعتبارا من اليوم الجمعة وذلك بعد تجاوز العقبة الرسمية الأخيرة في بروكسل أمس الخميس بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وكان الإجراء خاليا من أي مراسم حيث هطلت أمطار غزيرة على تجمع نُظم بقلب عاصمة الاتحاد "لتوديع" بريطانيا. كما جاءت الموافقة تحت مسمى "الإجراء المكتوب" وهو رسائل بالبريد الإلكتروني من دول التكتل.

واعتبارا من السبت، لن تصبح بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي لكنها ستدخل مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية ديسمبرالمقبل لمنح المواطنين والشركات وقتا للتأقلم مع الأوضاع الجديدة. وخلال الفترة الانتقالية ستستمر بريطانيا في تطبيق قوانين الاتحاد لكنها لن تكون ممثلة في مؤسساته.