قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تعليقه على إعلان صفقة القرن، إن "الكيان الصهيوني يمارس الظلم ضد الشعب الفلسطيني وتنفذ أعمال قُطّاع الطرق".

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمته، اليوم الجمعة، أمام مسؤولين في حزب العدالة والتنمية، أن "القدس خط أحمر بالنسبة لنا، وإن لم نحافظ على حرمة المسجد الأقصى سنفتح الباب لانتهاك حرمات أخرى".

ولفت أردوغان إلى أن السعودية والإمارات ودولاً إسلامية عديدة "لم تُبد اعتراضا على خطة السلام الأمريكية المزعومة".

وقال أردوغان "لا نعترف ولا نقبل بما يسمى "صفقة القرن"، الخطة التي تدمر فلسطين بشكل تام وتحتل القدس بالكامل".

وأضاف قائلاً "القدس هي مفتاح السلام العالمي كما كانت منذ آلاف السنوات، إذا سقط رمز السلام فإن مسؤولية ذلك تقع على عاتق العالم بأسره".

وتابع بالقول "إن لم نتمكن من حماية خصوصية المسجد الأقصى، فلن نتمكن غداً من منع تحول عيون الشر نحو الكعبة، لذلك نعتبر القدس خطنا الأحمر".

وحذر من أن ترك مصير القدس لمخالب الصهاينة الدمويين سيكون أكبر أذى يلحق بالبشرية جمعاء.

واستطرد "أحزن عند النظر إلى مواقف الدول الإسلامية، وعلى رأسها السعودية، حيث لم يصدر منها أي تصريح (رافض لصفقة القرن)، فمتى سنسمع صوتكم ؟".

والثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن" المزعومة، بحضور رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو.