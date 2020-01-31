أصيب 10 فلسطينيين بالأعيرة المطاطية خلال مهاجمة قوات الاحتلال لآلاف المصلين في المسجد الأقصى بالقدس اليوم الجمعة.

وحسب وكالة "معا" فإن عشرات من عناصر قوات الاحتلال انتشروا في الأقصى منذ ساعات الفجر الأولى، وبعد انتهاء صلاة الفجر وخروج المصلين من مصلى باب الرحمة مكبرين، اعترض الأمن الصهيوني طريقهم ومنعهم من التوجه إلى سطح قبة الصخرة والمسجد القبلي، وخلال ذلك اعتدت على المصلين من النسوة بالدفع.

وأوضح أحد المسعفين الفلسطينيين أن 10 مصلين أصيبوا بالأعيرة المطاطية، منها إصابة بالرأس، حولت للعلاج في العيادة، و9 إصابات بالأطراف.

وشددت شرطة الاحتلال على دخول المصلين من أهالي الداخل الفلسطيني إلى المسجد الأقصى، حيث أوقفت الحافلات التي تقلهم على مداخل القدس، ودققت في هوياتهم.