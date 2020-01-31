تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف شخص مشتبه فيه على مستوى المقاطعة الإدارية بوزريعة كان يبيع أوراقا نقدية مزورة من العملة الأجنبية (الأورو) اشتراها لدى رعية أجنبية، حسبما أفاد به اليوم الجمعة بيان لذات الجهاز الأمني .

وأوضح البيان أن قضية الحال عالجتها فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية بوزريعة حيث قام شاب بالتبليغ عن شخص يحوز على أوراق نقدية مزورة بالعملة الصعبة عرضها عليه قصد مساعدته في بيعها مشيرا أنه تعرف على المشتبه فيه خارج الوطن وبعد دخوله الجزائر اتصل به والتقاه وأظهر له ورقتين نقديتين بالعملة الأجنبية من فئة 50 أورو مخطرا إياه أنها مزورة وهو يرغب في بيعهما وعرض عليه أن يشتريهما أو يجد له من يشتريها.

وذكر المصدر أن عناصر بعد التحريات وضعت خطة محكمة للإيقاع بالمشتبه فيه وبعد عملية ترصد محكمة تم توقيف المشتبه فيه غير أن مرافقه هرب ملقيا وراءه أوراق نقدية بالعملة الصعبة من فئة 50 أورو حيث استرجعت عناصر الشرطة 12 ورقة بمبلغ إجمالي قدر ب 600 أورو، كما تبين أن الشخص الفار ما هو إلا مرافق .

وأضاف البيان أن المشتبه فيه صرح بأنه اشترى 2000 أورو المزورة من رعية أجنبي بمبلغ من العملة الوطنية قدره 30 مليون سنتيم على أن يعيد بيعها ويربح بعض المال .

بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها قانونيا تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا أين أمر بوضعه الحبس المؤقت.