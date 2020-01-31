أعلنت تاتاينا غوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء الروسي أنه تم تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد على أراضي روسيا وأن كلاهما من مواطني الصين.

وقالت غوليكوفا في تصريح للصحافة اليوم الجمعة "لقد سجلت هيئة حماية المستهلك حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في إقليم زابيكال بسيبيريا والثانية في مقاطعة تيومين بالأورال لمواطنين صينيين وهما يخضعان لرقابة مشددة ومعزولان ويتم تقديم المساعدة اللازمة لهما".

و أعلن دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية أن الكرملين يرى أن فيروس كورونا المستجد يسبب قلقا شديدا وأن الخطر ما زال قائما ويتوجب اتخاذ تدابير خاصة.

وقال بيسكوف "المشكلة معترف بها على نطاق واسع وبشكل رسمي علاوة على ذلك، لقد أدركت منظمة الصحة العالمية هذه المشكلة، وبالتالي فهي بالتأكيد مشكلة تسبب قلقا بالغا، و يتوجب اتخاذ تدابير خاصة من قبل حكومتنا.

يذكر أن وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت أمس الخميس أن روسيا ستعلق إصدار تأشيرات إلكترونية للمواطنين الصينيين مؤقتا على خلفية انتشار فيروس كورونا في الصين.