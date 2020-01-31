أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية اليوم الجمعة أن مريضين جاءت نتيجة اختبار عيناتهما إيجابية بالإصابة بفيروس كورونا الجديد في بريطانيا، وهما أول حالتين تشهدها البلاد من هذا النوع.

وقالت الوزارة أن المريضين عضوان في عائلة واحدة، مضيفة أن السلطات المحلية تسعى لمعرفة إذا كان المريضان قد حدث اتصال بينهما وبين أشخاص آخرين للحيلولة دون مزيد من انتشار الفيروس.

وقال كبير المسؤولين الطبيين كريس ويتي "يتلقى المرضى رعاية متخصصة من الخدمة الصحية الوطنية ونستخدم إجراءات مجربة ومُختبرة لمكافحة العدوى لمنع مزيد من انتشار الفيروس." وأضاف "إننا على استعداد لاستقبال حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة المتحدة ولدينا إجراءات مكافحة قوية للعدوى تمكننا من الاستجابة الفورية."