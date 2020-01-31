قررت الكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد تغريم الجامعة التونسية لكرة اليد بغرامة مالية قدرها 15 ألف اورو وحرمانها من تنظيم أية منافسة افريقية في كل الأصناف طيلة 4 سنوات وذلك على خلفية الأحداث التي عرفتها مباراة الدور النهائي لكاس أمم إفريقيا ( تونس 2020) بقاعة رادس يوم 26 جانفي الجاري بين المنتخب التونسي لكرة اليد ونظيره المصري.

وكانت المباراة قد توقفت في الدقيقة 28 من الشوط الثاني لبعض الدقائق.

ويذكر أن المنتخب المصري لكرة اليد توج بلقب الدورة على حساب نظيره التونسي 27-22 متأهلا بذلك للأولمبياد-2020 بطوكيو.