أمضى مهاجم فريق اتحاد بلعباس وهدافه عبد النور إيهاب بلحوسيني سهرة اليوم عقدا رسمياً مع نادي السد القطري مقابل قيمة مالية تعادل ال 300 ألف دولار ، ما سيمكنه من أن يكون جنبا إلى جنب مستقبلا مع نجم الخضر بغداد بونجاح الذي تربطه بخريج مدرسة المكرمة علاقة صداقة متينة.



وكان بلحوسيني 24 سنة قد تنازل مقابل الصفقة على قيمة مالية تعادل ال 700 مليون سنتيم كان يدين بها لفريقه اتحاد بلعباس ، في الوقت الذي سيكون بإمكان هذا الأخير الإستفادة من نسبة 10 بالمائة من أي عملية تحويل للاعب المعني صوب ناد آخر مستقبلا وفقاً لذلك البند الذي تضمنه العقد المبرم ما بين إدارتي اتحاد بلعباس والسد القطري.