أعلنت إسبانيا مساء أمس الجمعة عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد وذلك بجزيرة ( لاغوميرا ) بجزر الكناري .وأكدت وزارة الصحة الإسبانية أن الأمر يتعلق بمواطن ألماني كان في زيارة لجزيرة ( لاغوميرا ) وكان على اتصال وثيق مع شخص مصاب بهذا الفيروس في ألمانيا.

وأضافت الوزارة أن الشخص المصاب الذي كان قد وصل يوم الأربعاء بعد الزوال إلى أرخبيل الكناري وضع في الحجر الصحي وخضع للاختبارات الطبية التي أكدت إصابته بهذا الفيروس . وأوضح نفس المصدر أن اجتماعا وزاريا لتقييم وتتبع الوضعية الحالية برئاسة وزير الصحة سالفادور إيلا سيعقد اليوم السبت من أجل تقديم المزيد من المعلومات عن هذه الحالة.

من جهتها، أعلنت السويد، اليوم الجمعة ، تسجيل حالة إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في البلاد. وذكرت هيئة الصحة العامة السويدية أن اختبارا أثبت إصابة امرأة بفيروس "كورونا" الجديد، وقد تم عزلها في مستشفى بجنوب البلاد.وقالت الهيئة، في بيان، ان إمرأة زارت منطقة "ووهان" في الصين (مهد فيروس كورونا الجديد) وعانت من أعراض سعال بعد وصولها إلى السويد، مؤكدة أن المرأة ليست مريضة بشكل خطير.