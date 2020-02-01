تمكنت مصالح الحماية المدنية ببلدية الهاشمية 18 كلم جنوب مقر ولاية البويرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وبعد تدخل سريع مع ضمان الإمكانيات من إنقاذ أربعة أفراد من عائلة واحدة تعرضوا للاختناق بالغاز أحادي أكسيد الكربون.

وأوضح يوسف عبدات المكلف بالإعلام لدى الحماية المدنية لولاية البويرة لـ"الخبر" أنه " في صبيحة اليوم في حدود الساعة الواحدة سجلت إسعافات الوحدة الثانوية لبلدية الهاشمية تدخلا في حادث اختناق بالغاز المنبعث من مدفأة المنزل بقرية أولاد السعدي بجنوب مقر البلدية حيث تعرض أربعة أطفال تتراوح أعمارهم مابين 3و14 سنة من بينهم 3 فتيات للاختناق وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم و نقلهم إلى مستشفى سور الغزلان".