أعلنت العديد من شركات الطيران في إفريقيا، اليوم السبت،عن وقف رحلاتها نحو الوجهة الصينية كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا على أراضيها.

وأفادت مجلة" جان أفريك"، اليوم السبت، على موقعها الرسمي أن شركات الطيران، الخطوط الملكية المغربية، رواندا إير، كينا إيروايز، من بين ست شركات للخطوط الجوية التي قاطعت الوجهة الصينية ، بينما أبقت كل من الخطوط الجوية الجزائرية وإثيوبان إيرلانيز الإثيوبية على رحلاتها نحو الصين.

وأوضحت المجلة أن الهيئة الدولية للنقل الجوي تتابع عن قرب التطورات المرتبطة بفيروس كورونا في ووهان الصينية بالتنسيق مع المنظمة العالمية للصحة والمنظمة الدولية للطيران المدني ومركز المراقبة والوقاية من الأمراض بالولايات المتحدة الأمريكية.