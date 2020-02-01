تمكنت فرقة البحث والتدخل لمصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف مشتبه فيه اعتدى على محاسب كان يعمل معه بإحدى المؤسسات الخاصة بتوزيع الحليب و سلب منه مبلغ 500 مليون سنتيم.

وأوضح بيان لمصالح الأمن اليوم السبت، أن المشتبه فيه الذي أوقفته مصالح أمن ولاية الجزائر، كان يعمل بإحدى المؤسسات الخاصة بتوزيع الحليب، قام رفقة شريكين له مسبوقين قضائيا بالاعتداء على محاسب الشركة واستولوا على حقيبته بها مبلغ قدره (500) مليون سنتيم.

و توصلت فرقة البحث والتدخل بعد التحريات الميدانية التي قامت بها من تحديد رقم تسجيل المركبة التي استعملها المشتبه فيهم في عملية الاعتداء، حيث تبين بأنها مركبة خاصة بوكالة لكراء السيارات، كانت يوم الوقائع لدى المشتبه فيه الرئيسي والتي استعملها في الاعتداء على زميله الذي كان يشغل منصب محاسب في نفس الشركة.

واستطاعت، يضيف البيان، فرقة البحث من توقيف المشتبه فيه على مستوى مدينة زرالدة (غرب الجزائر العاصمة)، وبعد مواجهته بالتهم المنسوبة إليه "اعترف" بقيامه بعملية السرقة رفقة شريكين تم تحديد هويتهما وهما مسبوقين قضائيا ولاتزال الأبحاث جارية لتوقيفهما كما تم بالمناسبة استرجاع مبلغ قدره 121 مليون سنتيم وهاتف نقال.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها قانونيا، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث أمر بوضعه الحبس المؤقت.