أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم السبت، أنه على إثر تسليم الإرهابي المسمى " منصوري الطيب"، المكنى "طارق"، للسلطات العسكرية بتمنراست يوم يوم الخميس الماضي، استرجعت مفرزة للجبش الوطني الشعبي أمس الجمعة الموافق لـ 31 جانفي 2020 ، مسدسا رشاشا (01) من نوع كلاشنيكوف ، ثلاثة (03) مخازن وكمية من الذخيرة.

وأوضح نفس المصدر، أنه في نفس السياق وبالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، عنصري (02) دعم للجماعات الإرهابية بكل من غليزان ، وسكيكدة ، فيما تم إكتشاف مخبأين للإرهابيين وتدمير قنبلة تقليدية الصنع بالجلفة.

وأضاف البيان ، وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني بكل من البليدة، وبرج بوعريريج وسطيف، سبعة (07) تجار مخدرات وحجزت (27.5) كيلوغرام من الكيف المعالج، (3720) قرص مهلوس وأربع (04) سيارات، فيما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بكل من عين صالح و ببرج باجي مختار ، تسعة (09) أشخاص وضبطت (05) مولدات كهربائية بالإضافة إلى ثلاث (03) شاحنات و(01) مركبة رباعية الدفع و(150) كيس من خليط الحجارة وخام الذهب، فيما تم حجز (15855) لترا من الوقود الموجه للتهريب، بكل من سوق أهراس، تبسة والطارف.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني، (58) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من وهران، تلمسان، باتنة، أدرار وعين ڤزام.