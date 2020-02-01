يشعر مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، بالحيرة من انتقادات نظيره في أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني.

ويتوجه فريق سيميوني الليلة تحت ضغط هائل إلى سانتياغو برنابيو لخوض داربي مدريد ضد الريال.

لكن زيدان يقول: "أنا لا أفهمهم، علما أن الأمر لا يخصنا".

وتابع: "الكل يعرف وضعه الخاص وأنا أعلم أن تشولو واحد من أفضل المدربين. لقد قلت مؤخراً إن الأفضل بالنسبة لي هو غوارديولا. لقد أظهر ذلك دائمًا ولا يغير أي شيء أفكر فيه. نعلم جميعًا ما وضع المدرب، وخاصة في الفرق الكبيرة".