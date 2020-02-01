أكدت إدارة اتحاد بلعباس في ساعة جد متأخرة من سهرة الجمعة سقوط عملية تحويل اللاعب عبد النور إيهاب بلحوسيني إلى نادي السد القطري في الماء، "وذلك بسبب عدم رفع المعطيات والوثائق الخاصة باللاعب على منصة التحويل الإلكتروني (تي.أم.أس) في الوقت المحدد".

ووفقاً لما أشارت إليه ذات الإدارة "فإن النظام المذكور عادة ما يلغي أي عملية انتقال دولي تتم بعد غلق "الميركاتو" لأبوابه ، وهو ما انطبق على حالة بلحوسيني "الذي لم يحسم في وجهته الجديدة سوى في حدود الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة أي قبل

سويعات فقط من إسدال الستار عن "الميركاتو" في بطولة قطر ما حال دون ترسيم تحويله لضيق الوقت".

وتشير كل المعطيات إلى إمكانية مواصلة اللاعب بلحوسيني حمل ألوان المكرة إلى غاية نهاية الموسم الجاري ، على أن يتحول بعد جوان 2020 للعب في أي نادي يريد خدماته في صفقة انتقال حر ، باعتبار أن خريج مدرسة الاتحاد سيكون مع حلول الصائفة القادمة قد شرف عقده إلى نهايته بعد أن رفض كل العروض الرامية إلى تمديد فترة بقائه في اتحاد بلعباس.