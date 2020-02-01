يعقد مجلس الوزراء بعد غد الإثنين اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بدلا من يوم الأحد، نظرا لزيارة رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، للجزائر في ذات اليوم، حسبما أورده اليوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان "يعقد مجلس الوزراء، بعد غد الإثنين 3 فيفري 2020، اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بدلا من يوم الأحد، نظرا لزيارة رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة لبلادنا في ذات اليوم".

وأوضح المصدر ذاته أن جدول أعمال مجلس الوزراء "يتضمن دراسة ملفات تخص قطاعات التربية الوطنية، والتكوين والتعليم المهنيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة".

كما "سيدرس مجلس الوزراء إشكالية أمن الطرقات و يعتمد مخططا استعجاليا للدفع بالتنمية المحلية في المناطق الجبلية والهضاب العليا والجنوب والمناطق المحيطة بالمدن الكبرى، لاسيما في مجال التزويد بالماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية وتوصيل الغاز والمنشآت المدرسية والنقل والتنقل ويشمل المخطط الإستعجالي أيضا وضع آليات التضامن الجواري"، يضف البيان.