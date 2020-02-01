اقترح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني أنفانتينو اليوم السبت تنظيم نهائيات كأس إفريقيا للأمم كل أربع سنوات عوض كل سنتين والعمل على أن تكون حدثا عالميا وليس قاريا، ما قد يدر مداخيل مضاعفة أربع أو ست مرات على ما هو عليه الحال اليوم.

وكانت لرئيس الفيفا في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي حول "تطوير المسابقات والبنيات التحتية بإفريقيا في مجال كرة القدم"، اليوم السبت بمدينة سلا المغربية ، بعض المؤاخذات على تنظيم كأس إفريقيا للأمم كل سنتين، لاسيما من حيث عائداتها التي تقل بنحو 20 بالمائة عن كأس أوروبا للأمم.

وعبر أنفانتينو عن أمله في أن يشكل يوم فاتح فبراير 2020 انطلاقة جديدة لكرة القدم الإفريقية، التي على الرغم من شعبيتها الكبيرة، والخزان الذي لا ينضب من المواهب، والطاقات الهائلة التي تزخر بها القارة السمراء، فإنها ما تزال تعاني من أجل الارتقاء إلى مصاف كرة القدم الأوروبية والأمريكية الجنوبية.

وقال المسؤول الأول عن الفيفا إن كرة القدم الإفريقية تزخر بالطاقات والمواهب، ناهيك عن شغف الشعوب الإفريقية حتى النخاع بالرياضة الأكثر شعبية في القارة، التي ينبغي العمل سويا من أجل النهوض بها حتى تلحق بالصفوة العالمية.وسجل أنفانتينو أن القارة الإفريقية، مع بعض الاستثناءات، ما تزال تفتقر إلى البنيات التحتية للنهوض بكرة القدم وتسويق المنتوج الكروي، رغم الاستثمارات التي ضختها "الفيفا" في السنوات الأربع الأخيرة والتي تناهز الـ500 مليون دولار، مؤكدا عزم الاتحاد الدولي مستقبلا استثمار مليار دولار في البنى التحتية بالقارة الإفريقية حتى يتوفر كل بلد على الأقل على ملعب يستجيب للمواصفات الدولية.

من جهة أخرى، شدد رئيس (الفيفا) على ضرورة تطوير التحكيم من خلال إضفاء الطابع الاحترافي على قضاة الملاعب بالقارة السمراء، دون إغفال أن مشاكل التحكيم لا تقتصر على إفريقيا وحدها، والذين ينبغي عليهم أن يتحلوا بالنزاهة والإنصاف حتى يكونوا أهلا للثقة وفوق كل الشبهات. ودعا في هذا الصدد، إلى طرح حلول مبتكرة وخلاقة نابعة من الواقع الإفريقي، مع إبرام عقود احترافية مع مجموعة من الحكام الحاملين لشارة " الفيفا".

ولدى حديثه عن تطوير المسابقات، أكد أنفانتينو على ضرورة الاستثمار على مستويات الشباب وكرة القدم النسوية والفرق الوطنية والأندية "التي تشكل قاطرة كرة القدم العالمية"، داعيا بخصوص هذه الأخيرة إلى "خلق عصبة إفريقية ممتازة لكرة القدم تضم ما بين 20 و24 فريقا"، ما قد يمكن من مداخيل في حدود 200 مليون دولار سنويا ويفتح لها باب العالمية من حيث التصنيف.