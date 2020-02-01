عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر قضية تكوين جمعية أشرار مكونة من 4 أشخاص مختصة في السرقة من داخل المنازل باستعمال النصب والاحتيال عن طريق الشعوذة مع انتحال الشخصية مع حجز مبلغ مالي يفوق الـ 4 مليون سنتيم وهواتف نقالة و 8 طلاسم، حسبما أفادت ذات المصالح اليوم السبت.

وأوضح بيان لنفس الهيئة الأمنية أن مصالح الأمن الحضري الخامس بأمن المقاطعة الإدارية درارية أوقفت أربعة (04) أشخاص مشتبه فيهم كانوا ينشطون ضمن جمعية أشرار مختصة في السرقة داخل المنازل باستعمال النصب والاحتيال عن طريق الشعوذة، كما تم حجز مبلغ مالي قدره (4.8) مليون سنتيم و(03) هواتف نقالة و (04) أقراط من المعدن الأصفر و(08) طلاسم ودفتر شيكات مدوّن على إحداها مبلغ مالي قدره (200) مليون سنتيم.

وأضاف المصدر أن قضية الحال بدأت بعد ترسيم شكوى من قبل مواطنة تعرضت للاحتيال والسرقة من قبل امرأتين احتالتا عليها وذلك بدعوتها لرقيتها ونزع السحر، حيث توجهت الضحية معهما لبيتها، حينها طلبت المحتالتان منها جلب كأس من الماء ووضع فيه كمية من السكر ومجوهرات وباستعمال طرق ملتوية أنجزت لها حرزا وطلبت منها عدم فتحه إلا بعد صلاة الظهر وحين فتحته وجدته فارغا.

وعلى هذا الأساس باشرت عناصر الشرطة سلسلة التحريات أدت إلى تحديد هوية إحدى المحتالتين ومشتبه فيه آخر كان يشتغل كسائق سيارة أجرة قام بنقل المشتبه فيهما في تنقلاتهما العديدة. وقد سمحت إفادته بتحديد هوية مشتبه فيهما آخران وتوقيفهما. وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها قانونيا، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا حيث أمر بوضعهم الحبس المؤقت.