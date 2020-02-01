فاز منذ قليل نادي برينتفورد الانجليزي الذي يلعب له الدولي الجزائري سعيد بن رحمة بنتيجة 1/5 أمام هال سيتي بملعب "كوم ستاديوم" الخاص بهذا الأخير برسم الجولة 30 من دوري القسم الثاني الانجليزي المعروف بتسمية "شامبيونشيب" ، من خلال مواجهة سطع فيها نجم الدولي الجزائري عاليا اثر تمكنه من توقيع ثلاثية في مرمى الخصم في د 12 و 63 و 85 من المباراة.

وكان بن رحمة قد خلع قميصه احتفالا بتوقيعه للهدف الأول لفريقه ليظهر كتابة "احبك أبي" التي حملها قميصه الداخلي ، ما كلفه بطاقة صفراء في الدقيقة ال 13 من المواجهة مع أن ذلك لم يمنعه لاحقا من إظهار نفس الكتابة كلما تعلق الأمر بتوقيعه لهدف جديد لفريقه وذلك للتعبير عن تعلقه الكبير بالمرحوم والده.

وكان نجم "الخضر" الواعد قد شيع جنازة والده الذي وافته المنية مؤخرا منذ أيام بمقبرة "سيدي بلعباس" ، وهو الذي سيطر عليه الحزن من شدة تعلقه بأبيه الذي أهداه على طريقته الخاصة "هاتريك" من توقيعه بملعب "هال سيتي".

يذكر أن فريق برينتفورد يصارع من اجل اقتطاع تأشيرة الصعود إلى القسم الممتاز الانجليزي "بريمييرليغ" ، وهو الذي أضحى في رصيده 50 نقطة من 30 مقابلة أي على بعد 5 نقاط فقط عن المتصدر "ليدز يونايتد" ونقطة واحدة فقط عن ثالث "البوديوم" "نوتنغهام فوريست" العريق الذي تمكن من جمع 51 نقطة من 29 مقابلة.