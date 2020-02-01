مستغانم: إيداع رئيس بلدية سيدي لخضر السابق السجن

مجتمع
1 فبراير 2020 () - مستغانم :العابد/ع
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تم، اليوم، إيداع الرئيس السابق  لبلدية سيدي لخضر-50كلم من مستغانم-المدعو (ف - ع) السجن بعد رفض المحكمة العليا الطعن المقدم لها من حيث  الشكل و المضمون فيما تعاد محاكمة 15منتخبا من البلدية في قضية المرملة . و قد أصدر مجلس قضاء مستغانم خلال سنة 2004م حكما بثلاث سنوات سجنا نافذة في حق رئيس البلدية و سنة و نصف سجنا نافذة في حق  نواب الرئيس و 10 اعضاء من المجلس  البلدي على خلفية  قضايا متعددة منها سؤ التسيير و تبديد أموال العمومية لغرض إعطاء امتيازات غير مبررة، وسوء استغلال الوظيفة اثناء ترأسه لمجلس إدارة مؤسسة مرملة البلدية في سنة 2002م حين كان رئيسا للبلدية، و سبق للمير أن وضع السنة الماضية تحت الرقابة القضائية بتهمة تزوير وثائق رسمية لصالح ابنة  رئيس الدائرة انذاك.

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