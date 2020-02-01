تم، اليوم، إيداع الرئيس السابق لبلدية سيدي لخضر-50كلم من مستغانم-المدعو (ف - ع) السجن بعد رفض المحكمة العليا الطعن المقدم لها من حيث الشكل و المضمون فيما تعاد محاكمة 15منتخبا من البلدية في قضية المرملة . و قد أصدر مجلس قضاء مستغانم خلال سنة 2004م حكما بثلاث سنوات سجنا نافذة في حق رئيس البلدية و سنة و نصف سجنا نافذة في حق نواب الرئيس و 10 اعضاء من المجلس البلدي على خلفية قضايا متعددة منها سؤ التسيير و تبديد أموال العمومية لغرض إعطاء امتيازات غير مبررة، وسوء استغلال الوظيفة اثناء ترأسه لمجلس إدارة مؤسسة مرملة البلدية في سنة 2002م حين كان رئيسا للبلدية، و سبق للمير أن وضع السنة الماضية تحت الرقابة القضائية بتهمة تزوير وثائق رسمية لصالح ابنة رئيس الدائرة انذاك.