تعادل فريق اتحاد الجزائر أمام بيترو أتليتيكو الأنغولي بنتيجة (2-2) الشوط (1-0)، برسم الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثالثة لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم السبت بملعب 20 أوت 55 بالعاصمة.

وسجل أهداف اللقاء كل من أيمن محيوس (د 33) ووليد عرجي (د 70) لفائدة الإتحاد، وبيكاس (80) وتوني (81) لصالح بيترو.

وبهذا ينهي الإتحاد دور المجموعات دون فوز وفي الصف الرابع والأخير بثلاث نقاط، فيما يحتل النادي الأنغولي المجموعة الثالثة بأربع نقاط.

وفي مباراة أخرى عن نفس المجموعة، فاز ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي على الضيف الوداد البيضاوي المغربي بـ(1-0).

ويتصدر ماميلودي المجموعة الثالثة بـ14 نقطة، فيما يتواجد الوداد في الصف الثاني بـ9 نقاط، ليتأهلا معا إلى الدور ربع النهائي.