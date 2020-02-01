اعتبر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم السبت أنه من المحتمل تراجع الطلب على النفط في السوق العالمية في حال تراجع الاقتصاد الصيني بسبب فيروس "كورونا".

وأكد نوافاك في تصريح صحافي أن دول "أوبك" ستستطيع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تأثير انتشار فيروس "كورونا" على سوق النفط، مشيرا إلى أن من بين العواقب المحتملة انخفاض الطلب على النفط في حال تراجع الاقتصاد الصيني بسبب فيروس كورونا.

ورأى وزير الطاقة الروسي أن دول "أوبك" تبحث تقديم موعد اجتماعها المقرر في 6 مارس على خلفية انتشار فيروس "كورونا" في الصين.

ونقلت صحيفة "كوميرسانت" عن نوفاك قوله "نستطيع عقد اللقاء في موعد أقرب، وهذه ليست مشكلة بالنسبة إلينا... وبحثنا استعدادنا لنقل الموعد، لكن الموعد المحدد لا يزال قيد البحث".

وأشار نوفاك إلى أنه على اتصال مع الشركاء في السعودية والإمارات وإيران بشأن الوضع المتعلق بانتشار فيروس "كورونا" ، مضيفا أنه ناقش هذا الأمر مع وزير الطاقة السعودي أمس الجمعة و اليوم السبت .

وأضاف وزير الطاقة الروسي يقول أنه من الضروري تقييم الوضع ودراسة التطورات خلال الأيام القريبة القادمة.

ويشار إلى أن خبراء غولدمان ساكس يحذرون من انخفاض أسعار النفط بسبب فيروس "كورونا" في الصين ، مما يشير إلى أن سعر برميل النفط قد ينخفض بنحو ثلاثة دولارات.