تعادلت شبيبة قسنطينة أمام ضيفها شبيبة الساورة، اليوم السبت بملعب الشهيد حملاوي، بنتيجة 2-2 لحساب الجولة الـ16 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستمتد إلى غاية الخميس القادم.

وسجل اللاعب دواجي ثنائية لصالح الزوار (د9 ود22)، قبل أن يتمكن اللاعب بالغ من تقليص النتيجة للمحليين في الدقيقة الـ56، ثم يعود نفس اللاعب ويعدل الكفة في الدقيقة الـ78.

وفي وقت سابق من اليوم أطاحت جمعية عين مليلة بمولودية الجزائر بنتيجة 1-0 .

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء الذي جرى في غياب الجهور بسبب العقوبة المسلطة على المحليين، اللاعب سي عمار في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وتجري حاليا مباراة أولمبي الشلف - نجم مقرة وداربي الغرب بين اتحاد بلعباس ومولودية وهران.

وتعرف هذه الجولة, التي تمثل بداية مرحلة الإياب، إجراء مباراة أخرى قوية تجمع بين شباب بلوزداد وأهلي برج بوعريريج يوم الاثنين (00ر16) وكذا وفاق

سطيف - اتحاد الجزائر يوم الثلاثاء بملعب "8 ماي 1945" (00ر17)، فيما تمت برمجة مواجهتي شبيبة القبائل-نصر حسين داي ونادي بارادو-اتحاد بسكرة يومي الأربعاء والخميس المقبلين على التوالي.

النتائج:

جمعية عين مليلة - مولودية الجزائر 1-0

شباب قسنطينة - شبيبة الساورة 2-2

أولمبي الشلف - نجم مقرة جارية حليا

اتحاد بلعباس - مولودية وهران جارية حاليا