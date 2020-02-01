أطاحت جمعية عين مليلة داخل قواعدها, اليوم السبت، بمولودية الجزائر بنتيجة 1-0 (الشوط الأول: 0-0) في افتتاح الجولة الـ16 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستمتد إلى غاية الخميس القادم.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء الذي جرى في غياب الجهور بسبب العقوبة المسلطة على المحليين، اللاعب سي عمار في الدقيقة الأخيرة.

نتيجة اليوم تجعل الجمعية ترتقي للمرتبة الخامسة مؤقتا برصيد 22 نقطة، بمعية اتحاد بلعباس وشباب قسنطينة في الوقت الذي تجمد فيه رصيد الضيوف عند النقطة الـ27 في المرتبة الثانية.

وتجري حاليا مباراة شباب قسنطينة - شبيبة الساورة، قبل أن تنطلق بعدها مباراتا أولمبي الشلف - نجم مقرة (45ر17) ثم داربي الغرب بين اتحاد بلعباس ومولودية وهران (18 :45).

وتعرف هذه الجولة، التي تمثل بداية مرحلة الإياب، إجراء مباراة أخرى قوية تجمع بين شباب بلوزداد و أهلي برج بوعريريج يوم الاثنين (16 :00) وكذا وفاق سطيف - اتحاد الجزائر يوم الثلاثاء بملعب "8 ماي 1945" (17 :00)، فيما تمت برمجة مواجهتي شبيبة القبائل-نصر حسين داي ونادي بارادو-اتحاد بسكرة يومي الأربعاء والخميس المقبلين على التوالي.

السبت 1 فيفري:

جمعية عين مليلة - مولودية الجزائر 1-0

شباب قسنطينة - شبيبة الساورة (جارية حاليا)

أولمبي الشلف - نجم مقرة (17 :45)

اتحاد بلعباس - مولودية وهران (18 :45)

الاثنين 3 فيفري:

شباب بلوزداد - أهلي برج بوعريريج (16 :00)

الثلاثاء 4 فيفري:

وفاق سطيف - اتحاد الجزائر (17 :00)

الأربعاء 5 فييفري:

شبيبة القبائل - نصر حسين داي (18 :45)

الخميس 6 فيفري:

نادي بارادو - اتحاد بسكرة (17 :00)

الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 29 15

2. مولودية الجزائر 27 16

3. شبيبة القبائل 24 15

--. اتحاد الجزائر 24 15

5. اتحاد بلعباس 22 15

--. شباب قسنطينة 22 15

-- . جمعية عين مليلة 22 16

8. مولودية وهران 20 15

--. وفاق سطيف 20 15

10. شبيبة الساورة 19 15

--. أهلي برج بوعريريج 19 15

12. نادي بارادو 18 15

13. أولمبي الشلف 17 15

14. نجم مقرة 16 15

15. نصر حسين داي 15 15

16. اتحاد بسكرة 14 15.