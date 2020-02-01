الرابطة الثانية: نتائج الجولة 17

رياضة
1 فبراير 2020 () - إ.ب/وأج
0 قراءة
+ -

النتائج الكاملة والترتيب عقب إجراء مباريات الجولة الـ 17 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اليوم السبت :

 

أولمبي المدية - اتحاد عنابة            2 - 0

أولمبي أرزيو - جمعية وهران        1 - 3

مولودية العلمة - مولودية سعيدة      1 - 0

سريع غليزان - شبيبة سكيكدة         0 - 0

أمل الأربعاء - اتحاد الحراش         0 - 0

دفاع تاجنانت - مولودية بجاية        3 - 2

جمعية الخروب - وداد تلمسان        1 - 0

شبيبة بجاية - أمل بوسعادة            2 - 1      

 

الترتيب                      نقاط    لعب

1. أولمبي المدية            35     17

2. وداد تلمسان             32     17

3. سريع غليزان           28      17

--.  أمل الأربعاء            28      17

5. شبيبة سكيكدة           27       17

6. جمعية وهران          26       17

7. اتحاد عنابة              24       17   

--. مولودية العلمة         24      17     

9. جمعية الخروب        23      17

10. دفاع تاجنانت        21       17

11. مولودية سعيدة       20      17

--. أمل بوسعادة           20      17

13. أولمبي أرزيو        18       17

14. مولودية بجاية       17       17

--. شبيبة بجاية           17       17

16. اتحاد الحراش      13       17.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول