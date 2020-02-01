النتائج الكاملة والترتيب عقب إجراء مباريات الجولة الـ 17 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اليوم السبت :

أولمبي المدية - اتحاد عنابة 2 - 0

أولمبي أرزيو - جمعية وهران 1 - 3

مولودية العلمة - مولودية سعيدة 1 - 0

سريع غليزان - شبيبة سكيكدة 0 - 0

أمل الأربعاء - اتحاد الحراش 0 - 0

دفاع تاجنانت - مولودية بجاية 3 - 2

جمعية الخروب - وداد تلمسان 1 - 0

شبيبة بجاية - أمل بوسعادة 2 - 1

الترتيب نقاط لعب

1. أولمبي المدية 35 17

2. وداد تلمسان 32 17

3. سريع غليزان 28 17

--. أمل الأربعاء 28 17

5. شبيبة سكيكدة 27 17

6. جمعية وهران 26 17

7. اتحاد عنابة 24 17

--. مولودية العلمة 24 17

9. جمعية الخروب 23 17

10. دفاع تاجنانت 21 17

11. مولودية سعيدة 20 17

--. أمل بوسعادة 20 17

13. أولمبي أرزيو 18 17

14. مولودية بجاية 17 17

--. شبيبة بجاية 17 17

16. اتحاد الحراش 13 17.