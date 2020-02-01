الرابطة الثانية: نتائج الجولة 17
النتائج الكاملة والترتيب عقب إجراء مباريات الجولة الـ 17 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اليوم السبت :
أولمبي المدية - اتحاد عنابة 2 - 0
أولمبي أرزيو - جمعية وهران 1 - 3
مولودية العلمة - مولودية سعيدة 1 - 0
سريع غليزان - شبيبة سكيكدة 0 - 0
أمل الأربعاء - اتحاد الحراش 0 - 0
دفاع تاجنانت - مولودية بجاية 3 - 2
جمعية الخروب - وداد تلمسان 1 - 0
شبيبة بجاية - أمل بوسعادة 2 - 1
الترتيب نقاط لعب
1. أولمبي المدية 35 17
2. وداد تلمسان 32 17
3. سريع غليزان 28 17
--. أمل الأربعاء 28 17
5. شبيبة سكيكدة 27 17
6. جمعية وهران 26 17
7. اتحاد عنابة 24 17
--. مولودية العلمة 24 17
9. جمعية الخروب 23 17
10. دفاع تاجنانت 21 17
11. مولودية سعيدة 20 17
--. أمل بوسعادة 20 17
13. أولمبي أرزيو 18 17
14. مولودية بجاية 17 17
--. شبيبة بجاية 17 17
16. اتحاد الحراش 13 17.