ذكرت صحيفة ديلي تليغراف أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يستعد لفرض جميع الرسوم الجمركية على السلع القادمة من دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا، وكذلك إجراء فحوص كاملة لها، بدءا من العام القادم، وذلك في محاولة لزيادة الضغوط على الاتحاد خلال محادثات تجارية مقبلة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر بارز في الحكومة البريطانية قوله يوم السبت ”نعتزم الفحص الكامل لكل واردات الاتحاد الأوروبي.. تصاريح التصدير والتصاريح الأمنية والفحص الصحي للحيوانات وكل سلع البقالة التي ستمر عبر نقاط التفتيش الحدودية“. وأضاف المصدر ”هذا سيضاعف التحدي على المستوى العملي عند الحدود في جانفي 2021“.