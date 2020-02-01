سجل كريم بن زيمة هدفا ليقود ريال مدريد للفوز 1-صفر على غريمه في العاصمة أتليتيكو مدريد يوم السبت وعزز فرصه في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

واستقبل المهاجم الفرنسي تمريرة عرضية من مواطنه فيرلان ميندي ليهز الشباك في الدقيقة 56 بعد أن أجرى المدرب زين الدين زيدان تغييرا مزدوجا منح فريقه انتشارا هجوميا أفضل.

ومنح هدف بن زيمة ريال أول فوز بملعبه على أتليتيكو في الدوري منذ 2012 كما وسع الفارق مع مطارده برشلونة إلى ست نقاط لكن الفريق القطالوني يمكنه تقليص الفجوة إذا هزم ليفانتي يوم الأحد.