نقلت وكالات أنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن سلاح الجو الروسي سيبدأ يوم السبت إجلاء المواطنين الروس من الصين حيث تفشى فيروس كورونا.

وذكرت وكالتا إنترفاكس وتاس الروسيتان أن بيسكوف أبلغ الصحفيين بأن عمليات الإجلاء ستتم في الأقاليم الأكثر تضررا بالفيروس.

وقالت تاتيانا جوليكوفا نائبة رئيس الوزراء الروسي يوم الجمعة إن بلادها تعتزم إجلاء ما يزيد عن 600 مواطن روسي من مدينة ووهان وإقليم هوبي، بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين، وإيداعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وكانت روسيا قد أعلنت رصد أول حالتي إصابة بفيروس كورونا وقررت فرض القيود على الرحلات المباشرة من روسيا إلى الصين أكبر شريك تجاري لها.