دعا سفير جمهورية جيبوتي لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية محمد ظهر حرسي، اليوم السبت، دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين، إلى الإسراع بالاعتراف بها.



وقال حرسي خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية - "إن خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنحاز لإسرائيل، ولا تلبي حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".



وأعرب عن تمسك بلاده بقرارات الشرعية التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967.



وأكدت الدول العربية، اليوم السبت، بالقاهرة رفضها للخطة الأمريكية للسلام المعروفة بـ "صفقة القرن" لمخالفتها مرجعيات عملية السلام، مشددين على أن "مبادرة السلام العربية هي الحد الأدنى المقبول عربيا لتحقيق السلام من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية".