توفي شخص وأصيب ستة آخرون بجروح خفيفة في حادث مرور وقع صباح اليوم الأحد بالطريق السيار شرق - غرب بمنطقة الأربعطاش غرب بومرداس، حسبما أفاد به مصدر من الحماية المدنية بالولاية.

وأوضح الملازم الأول بوشاشي حسين، المكلف بخلية الاتصال بالحماية المدنية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ، بأن الحادث وقع في حدود الساعة الرابعة و12 د صباحا بالطريق السيار شرق - غرب على مستوي بلدية الأربعطاش بمنطقة أولاد والي اثر اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين قادمة من ولاية قالمة كانت في اتجاه الجزائر العاصمة و شاحنة مقصورة كانت في نفس الاتجاه من الرواق.

واثر تدخل عناصر الحماية المدنية لبلدي الاربعطاش ، تم نقل المصابين الستة بجروح خفيفة الذين كانوا علي متن الحافلة نحو المصحات الاستشفائية لكل من خميس الخشنة والرويبة و بومرداس لتلقي الإسعافات الأولية.