قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم الأحد، إن بلادها سترسل 600 جندي إضافي لمحاربة جماعات إرهابية في منطقة الساحل الأفريقي جنوب الصحراء الكبرى.

وأضافت بارلي في بيان نقلته وكالة "رويترز" أن أغلب تلك التعزيزات ستذهب للمنطقة الواقعة بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وأوضحت الوزيرة الفرنسية أن القوات ستنضم إلى جزء آخر من قوة مجموعة الخمس في منطقة الساحل الأفريقي. ولدى فرنسا نحو 4500 جندي بالفعل في المنطقة.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، في الـ26 من شهر نوفمبر الماضي، مقتل 13 جنديا فرنسيا في حادث تحطم طائرتين مروحيتين في مالي، خلال عملية عسكرية كانوا يقومون بها ضد مجموعات إرهابية.

يذكر أن فرنسا هي الدولة الغربية الوحيدة التي لها وجود عسكري كبير وتشن عمليات لمكافحة التمرد في مالي ومنطقة الساحل الأوسع جنوبي الصحراء الكبرى.