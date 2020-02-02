كشف موقع خدمات تأشيرة فرنسا في الجزائر، "في أف أس غلوبال"، عبر موقعه الرسمي،عن رفع تكلفة رسوم التأشيرة بداية من اليوم، وسيكون الجزائريون الراغبون في إيداع طلبات تأشيرة "شنغن"، ملزمون بتسديد 10 آلاف و600 دينار، للتأشيرات قصيرة المدى لفائدة الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 12 سنة، يضاف إليها مصاريف علاج الملفات من قبل مانح الخدمات والمقدرة بـ 3600 دينار، لتقدر تكاليف التأشيرة بـ 14 ألفا و200 دينار.

أما طالبو التأشيرة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و12 سنة، فهم ملزمون بتسديد 5 آلاف و300 دينار، أو ما يعادل 40 أورو، وفقا لمعامل صرف قيمة الدينار مقابل الأورو، لتصل مع احتساب مصاريف علاج الملفات إلى 8900 دينار،وورد في البيان، أن مصاريف معالجة الملفات التي يقوم بها مركز "في أف أس"، المقدرة بـ 3600 دينار تبقى نفسها من دون أي تغيير.