يطالب عمال شركة "كوندوت" الايطالية، المكلفة بأشغال انجاز الجسور على مستوى الطريق السيار شرق غرب في جزءه الرابط بين بلديتي حناشة والبرواقية من إدارة الشركة الوطنية للطرقات الكائن مقرها بالجزائر العاصمة تمديد تاريخ الاتفاقية المبرمة مع شركتهم التي ستنتهي في الثلاين من شهر افريل المقبل.

ويبدي العمال هذه الأيام مخاوف كبيرة من قرار تسريحهم خاصة بعد أن أقدمت مؤخرا على فسخ عقودهم بسبب وضعيتها المالية التي أجبرتها على التخلي عن أكثر من 54 عاملا، ويبقى الأشكال المالي قائما بالنسبة للعمال بسبب بعض الأشغال التي قاموا بها في إطار مايسمى بملحق الصفقة والتي كلفت الشركة أموالا إضافية.