دعت جبهة القوى الاشتراكية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى "التنديد القاطع" بالخطة الأمريكية لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائلي والتي سميت بـ"صفقة القرن"، واصفة إياها ب"المبادرة العنصرية التي تهدد السلم والأمن الإقليميين".

وأوضح الحزب في بيان له أنه "يرفض بشدة هذا النهج الذي يهدف إلى المصادقة على الواقع الفعلي للفصل العنصري ويدعو المجتمع الدولي إلى التنديد القاطع بهذه المبادرة العنصرية التي تهدد السلم والأمن الإقليميين".

وبعد أن ذكرت جبهة القوى الاشتراكية ب"وفائها لمبادئها وقيمها المؤيدة للسلام واحترام حقوق الإنسان"، أكدت "تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل كرامته وحقه في تقرير المصير".

وفي ذات السياق، أشارت إلى أن "الإعلان عن خطة القرن المفروضة على الفلسطينيين، والذي لا يمكن أن يكون سوى مجرد اتفاق ثنائي بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بحضور نتنياهو، يؤدي إلى ضم الأراضي الفلسطينية مع انتهاك جميع الحقوق الأساسية للفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، مخالفا بذلك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وتعتبر جبهة القوى الاشتراكية أن "هذه الخطة الجديدة تشكك في قرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية الأخرى وتهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، بعيدا عن حل الدولتين الذي يكرس القدس باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية غير القابلة للتصرف وغير القابلة للتجزئة".