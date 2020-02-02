أقدم اليوم سكان بأحواش لوفلا و موريس في وادي العلايق بالبليدة، على قطع الطريق العام بوضع المتاريس و أغصان الأشجار، ضد تهميش ما لا يقل عن 300 عائلة ، و تركها تعيش دون غاز مدينة، و طرقات ترابية موحلة أيام التساقط، و دون شبكة تطهير صحي، و أنهم و أمام سياسة الإقصاء التي باتوا عرضة لها ، لم يجدوا من حل سوى الاحتجاج، و المطالبة بمعاينة الوالي يومياتهم الصعبة.

و إلى قرواو شمالا، شل سكان حركة نشاط القطارات، و طالبوا بالتزام المسوؤلين، بوعد إنجاز محطة للقطارات، لتسهيل عليهم التنقل، بدل تضييع الساعات في البحث عن وسيلة نقل إلى الأحياء بالجوار، و ذكروا بأن طرح بناء محطة يعود إلى العام 1985 ، لكنه لم يظهر و يُثار إلا في الحملات الانتخابية.