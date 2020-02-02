نفذ سكان بلدية اقلي تهديدهم وقررّوا غلق مقر البلدية، مطالين برحيل رئيسها، بعد أن اتهموه بعرقلة مسيرة التنمية والعجز عن تمكين هذه البلدية من مشاريع تحسين حضري أسوة ببعض البلديات التي استطاعت تحصيل أغلفة معتبرة في مختلف القطاعات.

لم يواجه السكان الغاضبين أي من المسؤولين سواء رئيس الدائرة أو باقي المنتخبين، في حين تدخل عناصر الشرطة لتهدئة المحتجين وتشكيل حاجز بشري بين المحتجين ومقر البلدية خشية انزلاق الأوضاع، في ظل الغضب الكبير الذي عكسته العبارات التي أطلقها المحتجون على غرار "لا صوت يعلو فوق صوت الشعب"، "المير إرحل"، "كفى إهانة للشباب إرحل"، " لا للقرار الإنفرادي".

وأكدّ المحتجون أن وقفتهم الإحتجاجية سلمية، ولن تخرج عن هذا الإطار، مؤكدين على بتحقيق مطالبهم وفي مقدمتها رحيل رئيس البلدية وحضور والي الولاية شخصيا، وهذا بعد أن رفض هؤلاء مقترحا للحوار مع الوالي المنتدب لبني عباس التي تتبع لها بلدية إقلي.

من جهة أخرى لم تتمكن "الخبر" من معرفة موقف رئيس البلدية المحسوب على حركة "حمس"، نظرا لتواجده في مهمة بالعاصمة لإقتناء سيارة جديدة تابعة خاصة بالبلدية، سيما و أن الرجل في بدايته عهدته كان يحظى بقبول شعبي لدى ساكنه هذه المدينة التي توصف بـ"الهدوء"، قبل أن تنفجر الأوضاع صباح اليوم.