أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بنقل الرعايا الموريتانيين المقيمين بمدينة ووهان الصينية إلى الجزائر، وهذا على متن نفس الطائرة التي تم تخصيصها لإجلاء الرعايا الجزائريين، بعد انتشار حمى فيروس كورونا بهذا البلد.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أنه "استجابة لطلب السلطات الموريتانية، أمر اليوم الأحد، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بنقل الرعايا الموريتانيين المقيمين في مدينة ووهان الصينية إلى الجزائر بعد انتشار حمى فيروس كورونا في مقاطعة هوباي".

وذكر البيان أن الرئيس "كان قد أمر بإجلاء الرعايا الجزائريين المقيمين في تلك المدينة، وأغلبهم من الطلبة، وإعادتهم إلى أرض الوطن حفاظا على صحتهم".

وبذلك "سيعود الرعايا الموريتانيون على نفس الرحلة التي ستقل أيضا رعايا من تونس وليبيا بناء على طلب من سلطات بلدانهم.