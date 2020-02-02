توفي طفل في الرابعة من العمر جراء حادث دهس وقع مساء اليوم الأحد ببلدية بئر اغبالو 35 كلم بالجنوب الغربي لولاية البويرة، حسبما علم من يوسف عبدات المكلف بخلية الإعلام والاتصال بمصالح الحماية المدنية.

وأوضح الملازم الأول أن الحادث وقع في حدود الساعة الرابعة والنصف مساء، حيث دهست شاحنة طفلا أمام مقر الدائرة أسفر عن إصابته على مستوى الرأس.

وتدخل عناصر الحماية المدنية لإجلاء الضحية نحو مستشفى المدينة غير أنه لفظ أنفاسه ليحول إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين بسام.