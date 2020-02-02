أقصي نادي بارادو، الممثل الجزائري الأخير في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، من هذه المنافسة على الرغم من فوزه أمام مضيفه حسنية أغادير المغربي بنتيجة (3-0) الشوط الأول (1-0)، برسم الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الرابعة من كأس الكاف.

وسجل ثلاثية "الأتليتيك" كل من أسامة كيسمون (10 و 72) ويسري بوزوق (90+5).

وجاء إقصاء نادي الأكاديمية، إثر فوز منافسه على المركز الثاني إينييمبا النايجيري خارج الديار أمام سان بيدرو الإيفواري، بنتيجة ثقيلة (5-2).

وبهذا يتصدر حسنية أغادير المجموعة الرابعة بـ11 نقطة، ويتأهل إلى الدور ربع النهائي رفقة إينييمبا، الذي حل ثانيا بمجموع 10 نقاط، فيما يأتي نادي بارادو في الصف الثالث برصيد 8 نقاط، أما سان بيدرو، فيتذيل الترتيب بثلاث نقاط.

يشار أن نادي بارادو يشارك لأول مرة في تاريخه في منافسة قارية، منذ تأسيسه سنة 1994، بينما يبقى مهددا بشبح السقوط في البطولة الوطنية، بإنهائه مرحلة الذهاب في المركز الـ12 برصيد 18 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أول المهددين، نصر حسين داي (الـ15، 15 ن).