الهالة السوداء تحت العين من أكثر الاشياء التي تؤرق النساء، وتُعد قلّة النّوم وجفاف البشرة والشّيخوخة والغذاء غير الصّحي من أهمّ أسباب ظهورها والتّي تعكس مظهراً غير صحيٍّ للبشرة.

وفي تقرير بمجلة "ذي هيلثي" الأميركية، قالت الكاتبة هانا هونغ إن ظهور الهالات السوداء تحت العين ترجع الى بعض الأسباب الخارجة عن سيطرتنا، الا أن هناك أسبابا أخرى يجب أن نتجنبها، وهي:

1- ضوء الشمس

الجلد المحيط بالعيون شديد الحساسية ويتعرض لأضرار أشعة الشمس، لذا تأكد من استخدام النظارات الشمسية التي تحمل علامة "حماية 100%" أو حماية من "الأشعة فوق البنفسجية 400" لمنع وصول أشعة الشمس.

2- تناول الملح أو الكافيين بكثرة

إذا تناولت وجبة غنية بالملح قبل الذهاب إلى السرير، فقد تلاحظ انتفاخا تحت عينيك. وبعض الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الصوديوم والكافيين تجعل جسمك يحتفظ بالمياه، مما يؤدي إلى تفاقم الجلد تحت العينين ويجعله يبدو أغمق.

3- منتجات المكياج

يفترض أن يغطي المكياج الهالات السوداء تحت العينين. ومع أنه قد يبدو غير بديهي، فإن استخدام منتج سيئ من شأنه أن يضر بجلدك ويؤدي إلى تفاقم الهالات.

ووفقا للمتخصصة في موارد الصحة الطبيعية ريبيكا لي، يُفترض أن يخفي المكياج العيوب، لكن إذا كانت العلامة التجارية الخاصة بمكياجك لا تتناسب مع بشرتك فستكون لها تداعيات، إذ قد تسبب تهيجا أو رد فعل تحسسيا. وإذا لاحظت أن البشرة تحت عينيك تبدو خشنة بشكل خاص بعد استخدام منتج جديد، فلا بد من تجنب استخدامه.

4- فرك العينين

إذا كنت تعاني من حكة أو خدش، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الهالات السوداء تحت العينين. وإذا شعرت بالحكة في منتصف الليل وتحتاج بشدة إلى حل فوري، فيُمكن وضع قطعة خيار باردة على العينين.

5- الوراثة

أشارت الكاتبة إلى أنه لسوء الحظ، يمكن أن تكون الهالات السوداء وراثية في بعض الأحيان، حيث تعد في الواقع أحد أكثر الأسباب شيوعا.

6- قضاء ساعات طويلة أمام الحاسوب

يؤدي التحديق في الحاسوب طوال اليوم إلى إجهاد الأوعية الدموية حول العينين، إذ تضطر للعمل بجهد أكبر دون التمتع بالراحة اللازمة. ووفقا للعامل بشركة "ذي شورديتش سبا" مارسيلا لويس واتسون، فإنه ينبغي على من يقضي ساعات طويلة أمام شاشة الحاسوب، أن يأخذ فترات راحة ولو لنصف دقيقة كل ساعة.

7- احتباس السوائل

ذكرت الكاتبة أن احتباس السوائل يؤدي إلى تجمع الدم تحت العينين وإحداث شكل داكن. ووفقا للدكتور محمود خطاب -وهو طبيب في أكاديمية أميركية للتجميل بشيكاغو- هناك أسباب عديدة تجعل جسمك يحتفظ بالسوائل، إذ تتقلب مستويات الهرمون مؤقتا مع الدورة الشهرية أو الشيخوخة، ومع اتباع نظام غذائي غني بالملح، وحتى الأدوية التي تساهم في الاحتفاظ بالسوائل، فضلا عن التغيرات المناخية.

8- الحساسية

وأضافت الكاتبة أنه وفقا للمتخصصة ريبيكا لي، تعد تفاعلات الحساسية والجفاف وأعراض الإكزيما من الأعراض الشائعة كثيرا التي تؤدي إلى ظهور الهالات السوداء للمرضى، موضحة أن الحساسية تتسبب في إفراز الجسم للهستامين الذي يسبب تمدد الأوعية الدموية.