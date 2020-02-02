رغم أن "ويندوز 10" لديه الكثير من ميزات الأمان الجديدة التي تساعد على منع الفيروسات والبرامج الخبيثة، الا أن هناك خطوات أخرى تحمي بها بياناتك من السرقة ومن التتبع والاطلاع على الخصوصية، فمن خلال خطوات بسيطة يمكنك تفعيل ميزات أمان أساسية، وتعطيل الغير ضرورية منها.

1- إنشاء نقطة لاستعادة النظام:

الخطوة الأولى التي يجب عليك فعلها مع جهازك الجديد هي إنشاء نقطة لاستعادة النظام، وعندما تحدث أي مشكلة في النظام، ستكون لديك نقطة تستطيع الرجوع إليها لتبدأ من جديد.

2- إلغاء تثبيت البرامج التي تأتي مع النظام:

أي جهاز ويندوز جديد دائمًا ما يأتي بمجموعة من البرامج والتطبيقات المثبتة مسبقًا في النظام، وهذه البرامج تستهلك الكثير من موارد الجهاز مثل: مساحة الذاكرة أو طاقة البطارية.

3- تحديث التطبيقات والبرامج:

هي عملية يجب عليك القيام بها كل فترة بشكل منتظم للبقاء في مأمن من الإصابة بالفيروسات والبرامج الضارة، وأفضل طريقة لذلك هي تنزيل أداة Windows Update Assistant وتطبيق الإرشادات. ويمكنك التحديث يدويًا كما يلي:

4- تفعيل جدار الحماية ومكافحة الفيروسات:

يمكنك تفعيل طبقة أمان إضافية لجهازك وذلك من خلال تمكين جدار الحماية.

5- إيقاف ميزة التتبع ومراقبة السلوك:

بشكل تلقائي يقوم ويندوز 10 بتتبع موقعك ومراقبة سلوكك من أجل بيع الإعلانات. وإليك طريقة تعطيلهما لحماية خصوصيتك:

من قائمة (ابدأ)، اضغط على خيار (الإعدادات).

اضغط على خيار (الخصوصية ).

اضغط على خيار (الموقع )، وغير مفتاح التشغيل لإيقاف تشغيل تتبع الموقع.

لتعطيل تتبع الإعلانات، عُد إلى خيار (الخصوصية) مرة أخرى، ثم قم بإيقاف تشغيل خيار السماح للتطبيقات باستخدام معرف الإعلان.

6- تغيير إعدادات الدخول:

بشكل افتراضي، أي عملية تسجيل دخول لجهاز ويندوز 10 من خلال البريد الإلكتروني نفسه المستخدم في حساب مايكروسوفت تعني أن أي تغييرات تجريها على الجهاز سيتم مزامنتها تلقائيًا عبر جميع أجهزة ويندوز 10 الأخرى.