لم يجد رجل الأعمال، عبد الرحمان عشايبو، أفضل ما يشبه به الصناعة الميكانيكية في الجزائر والتجربة التي خاضتها مع مصانع التركيب المحلية أفضل من مثال “بيت العنكبوت”. وقال عشايبو خلال لقائه ببعض المتعاملين في القطاع، نهاية الأسبوع الماضي، إن الصناعة الميكانيكية في الجزائر منذ إطلاقها قبل بضع سنوات ما هي إلا بيت عنكبوت، قبل أن يضيف: “وإنّ أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون”، في إشارة إلى فشل هذه التجربة التي كانت وراء تكبيد الجزائر خسائر بملايير الدولارات.