عاشت بلدية تارڤة بولاية عين تموشنت، الخميس الماضي، أجواء مميزة بمناسبة زيارة مجسم كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، التي توج بها المنتخب الوطني في مصر، بمبادرة من جمعية قدماء لاعبي وداد تارڤة وبمساهمة الاتحاد الجزائري لكرة القدم والمنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين. الكأس القارية زارت 4 مدارس ابتدائية بالمدينة ورسمت البسمة على وجوه تلاميذها، حيث التقطوا صورا تذكارية بالمناسبة. للإشارة، فإن “الفاف” تعتزم تعميم هذه المبادرة على مختلف مناطق الجزائر “العميقة”، لتكون ثاني محطة لمجسم الكأس القارية بلدية سيدي عبد العزيز في جيجل وهذا لتخليد ذكرى أنصار “الخضر” في هذه البلدية الذين قضوا في حادث مرور خلال الاحتفالات بالفوز على نيجيريا في مباراة نصف النهائي.