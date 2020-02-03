يعقد اليوم الإثنين مجلس الوزراء اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ووسيدرس في جدول أعماله عدة ملفات تخص قطاعات التربية الوطنية، التكوين والتعليم المهنيين،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.

كما سيدرس مجلس الوزراء أيضا إشكالية أمن الطرقات ويعتمد مخططا استعجاليا للدفع بالتنمية المحلية في المناطق الجبلية والهضاب العليا والجنوب والمناطق المحيطة بالمدن الكبرى، لاسيما في مجال التزويد بالماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية وتوصيل الغاز والمنشآت المدرسية والنقل والتنقل. ويشمل المخطط الاستعجالي أيضا وضع آليات التضامن الجواري.