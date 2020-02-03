أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال" ، اليوم الإثنين، عن انقطاع التزويد بالماء الشروب في عدة بلديات بالعاصمة غدا.

وأوضحت الشركة ، أن الانقطاع راجع إلى أشغال صيانة، تجرى غدا الثلاثاء، بداية من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الثامنة مساء.

وأضافت "سيال"، أن الأشغال ستكون على مستوى بلدية بوزريعة، حيث ستعرف أحيائها انقطاعا في التزويد بالماء.

وأشار بيان الشركة أن المناطق المعنية هي بعض أحياء بوزريعة، وبني مسوس "سيدي يوسف"، ورايس حميدو "سيدي لكبير"

وذكر البيان ذاته، أن عودة المياه ستكون تدريجية من ليلة الثلاثاء، إلى يوم الأربعاء.