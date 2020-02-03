أعلنت السلطات الصحية الصينية اليوم الإثنين إنها تلقت تقارير بإصابة 2829 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد و57 حالة وفاة جديدة أمس الأحد من 31 منطقة على مستوى المقاطعة وفيلق شينجيانغ للإنتاج والتعمير.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن اللجنة الوطنية للصحة إنه من بين حالات الوفاة، 56 حالة في مقاطعة هوبي بوسط الصين وحالة واحدة في بلدية تشونغتشينغ جنوب غربي البلاد.

وكان قد أعلن في وقت سابق أن إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا في الصين حتى يوم أمس الأحد بلغ 361 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 17205.

من جهة أخرى، أعلنت مقاطعات وبلديات صينية أمس الأحد تعافي المزيد من المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد ومغادرتهم المستشفيات. وتعافى إجمالي 37 مريضا، من بينهم شخص عمره 88 عاما أصيب بالفيروس في مقاطعة هوبي وسط الصين - مركز الوباء- وغادروا مستشفى جينينتان بعد ظهر أمس الأحد.

وسجلت مقاطعة قانسو شمال غربي الصين تعافي أول مريضين من الفيروس أمس الأحد. وفي الوقت نفسه، عولج مريض يبلغ من العمر 57 عاما وغادر المستشفى اليوم بعد 17 يوما من العلاج في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، وهو أول مريض في المقاطعة كان يعاني من حالات شديدة أو حرجة وغادر المستشفى بعد الشفاء. كما أبلغت بلدية تيانجين عن أول مريض يتعافى من الفيروس أمس الأحد.